Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85», — уточнило агентство.

14 декабря парламент страны рассматривал вопрос об импичменте президенту.

Накануне Юн Сок Ёль выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения, а также заявил, что готов «бороться». Он подчеркнул, что введенное им военное положение не было мятежом, так как он действовал в рамках своих полномочий, пытаясь «защитить страну».

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.