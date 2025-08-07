На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Корее запросили ордер на арест бывшей первой леди

Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест экс-первой леди Ким Кон Хи
Global Look Press

Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на специального прокурора О Чжон Хи.

По словам спецпрокурора, экс-первую леди обвиняют в нарушении законов о рынках капитала и финансовых инвестициях, а также о политическом финансировании. По данным следствия, Ким Кон Хи в период с 2009 по 2012 годы искусственно завышала стоимость акций своей компании, принимала роскошные подарки и вмешивалась в процесс выдвижения кандидатов в законодательные органы.

«Если ордер будет выдан, это станет первым в истории Южной Кореи случаем ареста бывшего президента и первой леди одновременно», — говорится в материале.

В июле суд в Сеуле выдал ордер на арест мужа Ким Кон Хи, бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года он ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее бывший южнокорейский президент разделся, чтобы избежать допроса.

