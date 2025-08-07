Кадыров высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Кадыров: было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию на встречу с Путиным

Было бы лучше, если бы президент США Дональд Трамп приехал в РФ на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров во время беседы с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Было бы лучше, если бы он (Трамп. — «Газета.Ru») приехал в Россию», — сказал Кадыров.

При этом он не исключил, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в ОАЭ.

6 августа Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание американскому лидеру, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

Ранее в Кремле сообщили о сигналах, которые Россия получила от Трампа по Украине.