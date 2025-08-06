В Кремле сообщили о сигналах, которые Россия получила от Трампа по Украине

Ушаков: Россия передала США сигналы по Украине и получила сигналы от Трампа

Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу в ходе встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет «Интерфакс».

«С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что Путин на данный момент обладает полной информацией по позиции США относительно конфликта на Украине. При этом главе Белого дома о результатах встречи в Кремле пока не доложено. Ушаков пояснил, что по этой причине он воздержался от более подробных комментариев. Он пообещал поделиться подробностями после того, как Уиткофф передаст информацию Трампу.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Президент России разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

По словам Ушакова, они обсудили конфликт на Украине, а также возможное развитие стратегического сотрудничества между США и Россией.

Ранее сообщалось, что Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков».