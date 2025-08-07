В США смягчили риторику в отношении России

Госдеп в ежегодном докладе о правах человека смягчит риторику в отношении России

Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в мире по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на проект документа.

По данным издания, разделы, посвященные трем странам, оказались «существенно короче, чем в прошлогоднем докладе». Отмечается, что из доклада убрали сведения о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а «описания злоупотребления властью смягчены».

«Доклад <...> был переработан таким образом, чтобы исключить дублирование, сделать его более удобным для чтения и лучше соответствовать законодательному мандату, лежащему в основе доклада», — говорится в сообщении.

6 августа президент РФ Владимир Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

Ранее Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России.