Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

NYT: Трамп хочет лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с планом.

По информации источников, вскоре после этого американский лидер планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Трамп раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами. Встречи будут проходить только с участием этих трех человек, без участия европейских коллег», — говорится в публикации.

NYT утверждает, что европейские лидеры, которые предпринимали различные попытки играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению конфликта между Россией и Украиной, согласились с заявлением главы Белого дома.

Газета подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, согласились ли Путин или Зеленский с планом Трампа. Однако украинский президент присутствовал на телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами.

Зеленский после этого разговора сообщил, что у него был «личный разговор с президентом Трампом», и что его позиция, как и европейских лидеров, заключается в том, чтобы «прекратить конфликт». Украинский президент также отметил, что Россия теперь якобы больше настроена на прекращение огня на территории Украины.

Ранее в России назвали три пути для главы Белого дома после визита Уиткоффа в Россию.