Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России

Трамп заявил, что ведутся серьезные переговоры об урегулировании на Украине
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине. Запись выступления американского лидера опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Он отметил, что Вашингтон «приближается к этому», но «сейчас идут очень серьезные переговоры.

Также Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

6 августа президент РФ Владимир Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.

