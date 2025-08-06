В США одобрили решение Трампа о пошлинах

Сенатор США Линдси Грэм в соцсети Х написал, что решение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран, которые покупают нефть у России, стало переломным моментом.

«Решение Трампа принять меры против стран, которые покупают дешевую российскую нефть, — это переломный момент. Эти страны наконец-то заплатят высокую и давно назревшую цену», — заявил сенатор.

Также Грэм обратился к странам Евросоюза, которые помогают Украине. Сенатор напомнил, что они покупают нефть у Индии, которая изначально приобрела ее у России.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии, «которая напрямую или косвенно импортирует нефть из России», в размере 25%.

Как писала газета Financial Times, Индия из-за угроз американского лидера столкнулась с дилеммой: уступить и перестать покупать у России нефть или смириться с пошлинами.

Тем не менее, министерство торговли и промышленности Индии по итогам прошедшего в Нью-Дели 11-го заседания индийско-российской рабочей группы по модернизации и промышленному сотрудничеству сообщило, что Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество между странами.

Ранее в Совфеде рассказали о «тесте на суверенитет» для Индии из-за российской нефти.