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Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество

Индия и Россия расширили сотрудничество по производству алюминия и удобрений
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество между странами. Об этом сообщило министерство торговли и промышленности Индии по итогам прошедшего в Нью-Дели 11-го заседания Индийско-российской рабочей группы по модернизации и промышленному сотрудничеству, передает РИА Новости.

«Обе стороны приветствовали расширение сотрудничества в области производства алюминия, удобрений и железнодорожного транспорта, а также наращивание потенциала и передачу технологий в области оборудования для горнодобывающего сектора, геологоразведочных работ и обращения с промышленными и бытовыми отходами», — сообщили в министерстве.

До этого официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя введение США дополнительных пошлин на индийские товары, заявил, что Нью-Дели примет все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на индийские товары.

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки главы Белого дома вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

Ранее в Совфеде рассказали о «тесте на суверенитет» для Индии из-за российской нефти.

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