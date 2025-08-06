В Совфеде рассказали о «тесте на суверенитет» для Индии из-за российской нефти

Пушков: сложности в отношениях с США из-за нефти РФ – тест на суверенитет Индии

Напряжение в отношениях США и Индии по поводу закупки российской нефти является тестом на суверенитет для Нью-Дели и испытанием для «убывающей гегемонии» Вашингтона. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Напряженность между США и Индией - не просто трения по поводу закупок российской нефти. Это тест для Индии на ее суверенитет, с одной стороны, и испытание для убывающей гегемонии США, которую Трамп хочет сохранить через применение санкций, с другой стороны», — написал Пушков.

По мнению парламентария, происходящие события – это очередной этап в становлении многополярного миропорядка.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

5 августа президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупку ею российской нефти.

Ранее в Турции забили тревогу из-за возможных санкций США в отношении ресурсов из России.