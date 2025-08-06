В Британии сообщили о дилемме Индии из-за российской нефти

Индия из-за угроз президента США Дональда Трампа столкнулась с дилеммой: уступить и перестать покупать у России нефть или смириться с пошлинами. Об этом пишет Financial Times (FT).

В публикации отмечается, что отказаться от импорта российской нефти для Индии может быть непросто. В статье подчеркивается, что страна является одним из крупнейших покупателей нефти у России, поэтому возникшая дилемма носит не только геополитический, но и практический характер.

Согласно данным аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, Индия импортирует около 5 млн баррелей нефти в день, из которых 2 млн поступают из РФ. Главный вопрос, который встает перед индийскими властями, — где найти альтернативу поставкам из России.

«Где Индия просто так возьмет 2 млн баррелей сырой нефти в день? <...> Полная замена российских баррелей — задачка не из легких», — сказал FT ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Эксперт усомнился, что Индия откажется от российской нефти, однако не исключил, что власти страны диверсифицируют каналы поставок.

4 августа Дональд Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин из-за импорта и перепродажи российской нефти. Он подчеркнул, что страна не только закупает огромные объемы нефти у РФ, но и продает большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

5 августа глава Белого дома подтвердил свое намерение «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупку ею российской нефти. Он заявил, что повысит пошлины до 25% в течение суток.

Ранее в Индии очень удивились претензиям Трампа.