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Посол Палестины раскритиковал позицию США по урегулированию на Ближнем Востоке

Посол Палестины Абдель Шафи: позиция США по Ближнему Востоку неприемлема
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Hasnoor Hussain/Reuters

Позиция США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке неприемлема. Об этом РИА Новости заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций (ООН) в Вене Салах Абдель Шафи.

«США продолжают оказывать Израилю безусловную поддержку — будь то поставки оружия, финансовая, дипломатическая или политическая помощь. Эта позиция крайне разочаровывает, она неприемлема, потому что она противоречит международному праву», — сказал дипломат.

24 июля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что власти США приняли решение отозвать свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который якобы не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, в связи с этим Вашингтон намерен рассмотреть «альтернативные пути» возвращения израильтян, находящихся в заложниках у радикального палестинского движения.

26 июля портал Axios сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио считает необходимым пересмотр подхода Вашингтона к решению конфликта в секторе Газа после провала очередного раунда переговоров.

Ранее в МИД России назвали катастрофической ситуацию в секторе Газа.

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