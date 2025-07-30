В МИД России назвали катастрофической ситуацию в секторе Газа

Россия разделяет оценки международных организаций о катастрофической ситуации в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы разделяем оценки Организации Объединенных Наций, гуманитарных структур и большинства международных сообществ о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела, является катастрофической», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия неоднократно подчеркивала необходимость обеспечения срочной помощи всем нуждающимся.

22 июля советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» призыв ряда стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи. Он выразил мнение, что такое заявление подрывает переговорный процесс.

29 июля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что международное давление на страну не изменит ее политику. По его словам, оно лишь подрывает шансы на прекращение огня в секторе Газа.

Ранее стало известно, что премьер Британии представит план по признанию Палестины.