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В США сообщили о призывах Рубио изменить подход к решению конфликта в Газе

Axios: Рубио призвал власти США пересмотреть подход к решению конфликта в Газе
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Annabelle Gordon/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что администрация Вашингтона должна пересмотреть свой подход к решению конфликта в секторе Газа после провала очередного раунда переговоров. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«В ходе встречи с семьями заложников в Госдепе в пятницу Рубио несколько раз заявил, что администрации необходимо «пересмотреть» свою стратегию в отношении Газы и «предложить президенту новые варианты»», — говорится в материале.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

До этого спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что власти США приняли решение отозвать свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который якобы не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа.

Ранее в Израиле пообещали не дать появиться палестинскому государству.

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