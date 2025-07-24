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США решили отозвать переговорщиков из Дохи после ответа от ХАМАС

Уиткофф: США отзывает переговорщиков из Дохи после ответа ХАМАС по соглашению
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Leah Millis/Reuters

Власти США приняли решение отозвать свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который якобы не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает РИА Новости.

По его словам, в связи с этим американская сторона намерена рассмотреть «альтернативные пути» возвращения израильтян, находящихся в заложниках у радикального палестинского движения.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

24 июля движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на их последнее предложение с целью продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Подробностей содержания ответа не приводилось.

Позднее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что Израиль отзывает переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа ХАМАС на предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее в МИД России высказались о цели палестино-израильских переговоров.

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