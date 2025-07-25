Путин попросил доложить о подготовке к Единому дню голосования

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза запросил доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева о подготовке к Единому дню голосования (ЕДГ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения обеспечения общественной безопасности», — сказал российский лидер.

Единый день голосования в 2025 году назначен на 14 сентября. В эту дату состоятся выборы глав 21 субъекта, депутатов законодательных органов, а также муниципальные выборы.

В июне сообщалось о возобновлении работы общественных штабов по наблюдению за предстоящими выборами в рамках ЕДГ. Отмечалось, что на этих открытых площадках эксперты, представители общественных организаций, кандидаты и партии будут совместно обсуждать ход избирательных кампаний, начиная с этапов выдвижения и регистрации.

Ранее сообщалось, что на выборы главы Костромской области выдвинулись пять кандидатов.