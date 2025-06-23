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Общественные штабы возобновили работу в регионах России

Общественные штабы усилят контроль за выборами в рамках ЕДГ
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В регионах России возобновляется работа общественных штабов по наблюдению за предстоящими выборами в рамках Единого дня голосования (ЕДГ), сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Отмечается, что на этих открытых площадках эксперты, представители общественных организаций, кандидаты и партии будут совместно обсуждать ход избирательных кампаний, начиная с этапов выдвижения и регистрации.

В Новгородской области партии соблюдают уставные нормы и проводят выдвижение в соответствии с законом, сообщил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, член общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Алексей Громский. В свою очередь, руководитель общественного штаба региона, член Общественной палаты РФ Андрей Голощанов подчеркнул важность общественного контроля на всех этапах кампаний и предупредил о возможных провокациях.

Член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что привлечение участников СВО к деятельности общественных штабов является социально значимой практикой.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состав штаба также обновился. По словам руководителя штаба Алсу Магановой, в команду вошли представители высших учебных заведений, политологи и журналисты.

В Курской области общественный штаб начал работу в преддверии губернаторских выборов и муниципальных кампаний. Руководитель штаба Алексей Лазарев сообщил о готовности к мониторингу всех этапов избирательного процесса.

К наблюдению за выдвижением кандидатов, прохождением муниципального фильтра и регистрацией приступил и штаб в Пермском крае. Руководитель штаба Михаил Майоров подчеркнул, что эксперты будут присутствовать на заседаниях краевой избирательной комиссии.

«Ассоциация НОМ приветствует активную работу общественных штабов, постоянный мониторинг информационного поля на предмет недостоверной информации о выборах и реагирование на проблемные моменты. Также общественникам важно инициировать практики, которые бы привлекали внимание жителей регионов к выборам, способствовали осмыслению этого значимого общественно-политического события в контексте исторического, культурного, научно-исследовательского опыта региона», — отметил Александр Брод.

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