На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На выборы главы Костромской области выдвинулись пять кандидатов

В Костромской области в выборах губернатора участвуют пять кандидатов
close
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

На выборы главы Костромской области выдвинулись пять кандидатов, включая действующего губернатора Сергея Ситникова. Об этом сообщает региональный избирком на официальном сайте.

Так, 24 июня заявление о согласии баллотироваться и необходимые документы в облизбирком представил Николай Цвиль, депутат областной думы. Уточняется, что его кандидатуру предложило региональное отделение партии «‎Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Помимо Николая Цвиля в выборах участвуют действующий губернатор Сергей Ситников, заместитель директора департамента культуры Юрий Кудрявцев, пенсионер Юрий Миндолин и секретарь по организационно-партийной работе Областного отделения партии КПРФ Сергей Шпотин»‎, — сказано в сообщении избиркома.

Документы на выдвижение на пост главы региона принимают до 8 июля.

До этого сообщалось, что в регионах России возобновляется работа общественных штабов по наблюдению за предстоящими выборами в рамках Единого дня голосования (ЕДГ). На этих открытых площадках эксперты, представители общественных организаций, кандидаты и партии будут совместно обсуждать ход избирательных кампаний, начиная с этапов выдвижения и регистрации.

Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Гольдштейна на пост главы Коми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами