В Костромской области в выборах губернатора участвуют пять кандидатов

На выборы главы Костромской области выдвинулись пять кандидатов, включая действующего губернатора Сергея Ситникова. Об этом сообщает региональный избирком на официальном сайте.

Так, 24 июня заявление о согласии баллотироваться и необходимые документы в облизбирком представил Николай Цвиль, депутат областной думы. Уточняется, что его кандидатуру предложило региональное отделение партии «‎Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Помимо Николая Цвиля в выборах участвуют действующий губернатор Сергей Ситников, заместитель директора департамента культуры Юрий Кудрявцев, пенсионер Юрий Миндолин и секретарь по организационно-партийной работе Областного отделения партии КПРФ Сергей Шпотин»‎, — сказано в сообщении избиркома.

Документы на выдвижение на пост главы региона принимают до 8 июля.

До этого сообщалось, что в регионах России возобновляется работа общественных штабов по наблюдению за предстоящими выборами в рамках Единого дня голосования (ЕДГ). На этих открытых площадках эксперты, представители общественных организаций, кандидаты и партии будут совместно обсуждать ход избирательных кампаний, начиная с этапов выдвижения и регистрации.

Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Гольдштейна на пост главы Коми.