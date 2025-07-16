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Политолог назвал поездку Лаврова в Китай сигналом США

Политолог Колчин: поездка Лаврова в КНР является сигналом США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай — это сигнал Вашингтону, грозившему ввести против партнеров Москвы вторичные санкции. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Петр Колчин.

Посыл, по его словам, заключается в том, что Россия укрепляет отношения с Пекином и Тегераном и не намерена поддаваться на провокации.

«И этот подход разделяют и партнеры, и друзья России. Конечно, разного рода ультиматумы [президента США Дональда] Трампа направлены не только на Москву, но и на ее партнеров. Но уверен, что недавний саммит БРИКС прекрасно расставил все точки над i. Ведущие развивающиеся страны не готовы мириться с диктатом Вашингтона», — подчеркнул Колчин.

13 июля Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Тяньцзине. Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД — до этого он побывал в Малайзии и Северной Корее.

В ходе поездки глава российского дипломатического ведомства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее Пекин заявил о готовности вывести ШОС на новый уровень совместно с Россией.

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