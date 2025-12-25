Названы 10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями

В Китае составили рейтинг из 10 автобрендов с самыми качественными машинами

Китайское подразделение американского агентства J.D. Power опубликовало рейтинг самых качественных машин на рынке КНР. В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Каждый бренд получил определенное количество баллов.

В топ-10 брендов с самыми качественными машинами вошли Geely (52,2 балла), Chery (51,7 балла), Nio (51,6 балла), GAC (49,9 балла), Haval (48,5 балла), Changan (47,4 балла), Hongqi (46,4 балла), Li Auto (46,4 балла), Deepal (45,7 балла) и Xpeng (44,7 балла).

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.