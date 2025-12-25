Путин заявил, что нацпроекты призваны обеспечить развитие России

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин: нацпроекты призваны обеспечить устойчивое развитие России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Все национальные проекты должны обеспечить устойчивое развитие России и укрепление ее суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что в 2025 году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами, восемь из них — по обеспечению технологического лидерства РФ.

«Все нацпроекты увязаны между собой ключевой целью — обеспечение устойчивого развития страны и укрепление ее суверенитета», — подчеркнул глава государства.

Также во время этого заседания Путин заявил, что уровень безработицы в России снизился до исторически низких 2,2%. Российский лидер добавил, что доля занятых среди экономически активного населения России достигла 97,8%.

До этого в Кремле заявили, что заседание Госсовета посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. На встрече обсуждаются темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Ранее в «Опоре России» исключили безработицу и массовые сокращения из-за повышения НДС.

