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Лавров встретился с председателем КНР в Пекине

ТАСС: Си Цзиньпин принял Лаврова в Пекине
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МИД России

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

13 июля Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. Ожидается, что 14 и 15 июля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Тяньцзине. Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД — до этого Лавров побывал в Малайзии и Северной Корее.

В воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с Лавровым в Пекине заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести ШОС на новый уровень.

В МИД РФ сообщили, что Лавров и Ван И в ходе личной встречи поговорили о перспективах урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН. Также министры обсудили и другие горячие темы: отношения с США, ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, коллеги выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского сотрудничества.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала отношения России и Китая «величайшим вызовом» миру.

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