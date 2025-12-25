На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что в российскую экономику необходимо привлечь более 12 млн человек

Путин: в следующие 7 лет в экономику РФ нужно привлечь 12,2 млн человек
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ, заявил, что в ближайшие семь лет в российскую экономику необходимо привлечь 12,2 млн человек, при этом перераспределив структуру занятости. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«В ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек», — отметил российский президент.

На заседании Госсовета также планируется уделить внимание кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, в том числе ветеранов спецоперации.

Путин на заседании Государственного совета отметил, что в следующие 10–15 лет произойдет колоссальный технологический прорыв.

По его мнению, в мире произойдет крупнейший технологический прорыв, подобных которому еще не было.

Российский лидер обратил внимание, что ИИ является гораздо более прорывной и всеохватывающей технологией даже по сравнению с освоением космоса. Как отметил Путин, искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни.

Ранее Путин рассказал о влиянии моделей ИИ на мировоззрение людей.

