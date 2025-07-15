Лавров провел встречу с главой МИД Ирана Арагчи

В китайском в Тяньцзине «на полях» заседания СМИД ШОС состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны обсудили региональную и международную повестки. В ходе встречи Лавров и Арагчи подчеркнули важность урегулирования кризиса иранской ядерной программы только политико-дипломатическими средствами, а также в соответствии с нормами международного права.

В конце июня президент России Владимир Путин на фоне американо-израильских атак на Иран встретился с главой МИД Исламской Республики Арагчи. Он заверил, что Россия считает «неспровоцированную агрессию» против Тегерана недопустимой, и пообещал «оказать содействие иранскому народу».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее сообщалось, что Израиль решил усилить противоракетную оборону после конфликта с Ираном.