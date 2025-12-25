ВСУ атаковали Новошахтинск Ростовской области

Слюсарь: в результате воздушной атаки произошли взрывы в Новошахтинске

В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительной данным, люди не пострадали, написал чиновник.

Слюсарь добавил, что в настоящее время службы экстренного реагирования находятся на месте ЧП, организовано тушение возникшего пожара.

Губернатор также попросил граждан не снимать на камеру инцидент и не выкладывать это в интернет.

Утром 25 декабря Слюсарь сообщал, что север и восток Ростовской области с вечера атаковали БПЛА.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 декабря над российскими регионами был уничтожен 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. В Ростовской области уничтожили шесть дронов.

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал в результате атаки дрона.