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Пекин заявил о готовности вывести ШОС на новый уровень совместно с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Китай готов вместе с Россией вывести ШОС на новый уровень
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Китай готов вместе с Россией вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пекине. Его слова приводится на заявил » target=«_blank»>сайте МИД.

«Мы готовы вместе с Россией и другими государствами-членами... укреплять сотрудничество во всех областях и вывести строительство ШОС на новый уровень», — сказал он.

По его словам, ШОС играет ключевую роль в продвижении стратегического партнерства, поддержке принципов многосторонности, укреплении солидарности и практического взаимодействия стран глобального Юга.

Министр подчеркнул, что Пекин совместно с другими участниками намерен формировать стратегические ориентиры для дальнейшего развития организации.

Ван И напомнил, что в 2025 году в Китае будет отмечаться 80-летие Победы в войне с Японией. Он призвал Россию к проведению совместных мероприятий, приуроченных к окончанию Второй мировой войны.

До этого в МИД РФ сообщили, что Лавров и Ван И в ходе личной встречи поговорили о перспективах урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН. Также министры обсудили и другие горячие темы: отношения с США, ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, коллеги выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского сотрудничества.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала отношения России и Китая «величайшим вызовом» миру.

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