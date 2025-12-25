На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил создать условия для доступной переквалификации сотрудников

Путин: нужно создать условия для переобучения персонала из-за развития ИИ
Ingram Images/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для доступной переквалификации работников в ситуации быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом российский лидер заявил на заседании Государственного Совета.

По словам президента, ИИ будет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных. Кроме того, Путин ожидает, что ИИ заменит персонал в оптовой торговле, финансах и госуправлении.

«Значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда», — подчеркнул президент.

Путин полагает, что, несмотря на расширение использования искусственного интеллекта в производстве, ИИ будет не только замещать отдельные операции и сотрудников, но и создавать новые рабочие места, требующие навыков ставить задачи и работать с данными.

Путин 25 декабря проводит заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. В ходе встречи обсуждаются темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Ранее Путин заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда.

