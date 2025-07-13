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Лавров прибыл в Пекин

Глава МИД России Лавров прибыл в Пекин на заседание Совета ШОС
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Hasnoor Hussain/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

Как ожидается, 14 и 15 июля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Тяньцзине.

Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД — на днях Лавров побывал в Малайзии и Северной Корее.

В четверг, 10 июля, прошли переговоры Сергея Лаврова с его американским коллегой Рубио в малайзийской Куала-Лумпуре. По данным РИА Новости, переговоры продлились 50 минут. По итогам переговоров с главой МИД России госсекретарь США заявил, что Вашингтон желает увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине. Вместе с тем Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.

Уже 12 июля Лаврова в КНДР лично принял лидер страны Ким Чен Ын. В МИД РФ отметили, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

Ранее стало известно, что Москва примет Совет глав правительств ШОС в ноябре.

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