В Кремле рассказали о российско-французских контактах по делу Винатье

Контакты России и Франции по делу француза Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о шпионаже, состоялись. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это крайне чувствительная сфера, однако российский лидер Владимир Путин действительно дал поручение связаться с Парижем.

«Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о деле Винатье.

Песков подчеркнул, что в настоящее время «мяч» находится на стороне Франции.

Лорана Винатье задержали в Москве 6 июня 2024 года. 14 октября Замоскворецкий суд Москвы приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Сам подсудимый в последнем слове попросил снисхождения. Он признал вину, извинился и заявил, что очень любит Россию.

19 декабря в ходе прямой линии с президентом о помиловании француза попросил журналист из Франции. В ответ на это Путин заявил, что впервые слышит о деле Винатье, но пообещал «обязательно узнать».

Ранее Меркачева сообщила, что передала Путину список для новогоднего помилования.