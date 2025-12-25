Россиянам с загранпаспортами старого образца закроют въезд в Германию и Румынию

ФРГ и Румыния не будут признавать загранпаспорта РФ старого образца с 2026 года

Российские загранпаспорта старого образца не будут признавать в Германии и Румынии с 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В обновленной 23 декабря таблице отмечается, что в ФРГ и Румынию нельзя будет въехать с обычным небиометрическим паспортом. В течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта еще ряд стран.

4 июня Франция перестала признавать небиометрические пятилетние загранпаспорта взрослых граждан РФ.

1 июня Литва перестала пропускать на свою территорию россиян с загранпаспортом старого образца — без биометрических данных владельца. Новые правила вступили в силу с 31 мая. Литва присоединилась к Дании, Исландии, Чехии, Франции и Эстонии, которые тоже не признают российский паспорт без биометрических данных.

Новый порядок не касается россиян, следующих транзитом через республику из Калининградской области или в Калининградскую область, уточнил МИД Литвы.

Ранее сообщалось, что ЕС не сможет ввести полный запрет на въезд туристов из России.