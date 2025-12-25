В США назвали Китай бенефициаром политики Трампа

Китай стал одной из стран, получивших самую большую выгоду от политики президента США Дональда Трампа. Об этом написало издание The Foreign Policy (FP).

Журнал пишет, что после повышения пошлин на китайский экспорт в США Трамп снизил их, а также заключил с КНР торговое перемирие, выгодное для Китая, который «использовал свое влияние на рынок полезных ископаемых, чтобы заставить Трампа отступить».

Также FP отметил, что и новая Стратегия нацбезопасности США, опубликованная 5 декабря 2025 года, благоволила Китаю.

«Акцент стратегии на «государственном суверенитете» и признании стран, чьи системы управления и общества отличаются от американской предвещают реализм, который Пекин, вероятно, приветствует», — пишет The Foreign Policy.

Помимо Китая, наибольшую выгоду от политики Трампа, с точки зрения FP, получили Саудовская Аравия, Сирия, Аргентина и Пакистан. А наименьшую выгоду от решений президента США получили Венесуэла, Иран, ЮАР, Канада и Индия, считает издание.

В декабре 2025 года Китай осудил захват танкера с венесуэльской нефтью и отметил, что такие действия «серьезно нарушают международное право».

Также политолог-американист Григорий Ярыгин, что заявление Трампа о строительстве США «золотого флота» линкоров «класса Трамп» говорит о намерении США дать сигнал Китаю во внешней политике.

Ранее Путин поздравил Трампа с Рождеством.