Путин призвал не допустить, чтобы в РФ были люди, только нажимающие кнопки

Путин: нельзя допустить, чтобы в РФ были элиты и люди, только нажимающие кнопки

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить ситуации, при которой в стране будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только нажимать на кнопки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования», — сказал глава государства.

9 декабря Путин в ходе ежегодного заседания СПЧ предупредил об опасности потерять молодое поколение, которое из-за развития искусственного интеллекта может разучиться самостоятельно мыслить. Глава государства отметил, что при внедрении технологий ИИ критически важно сохранить способность молодых людей решать фундаментальные задачи. Он подчеркнул, что они должны в совершенстве знать не только технические науки, но и историю.

23 октября президент РФ сказал, что Россия сможет создать суверенные модели искусственного интеллекта, но только опираясь на мировоззрение, традиционные ценности и культуру.

Ранее Путин рассказал о передовых методах кибербезопасности в России.