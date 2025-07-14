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Путин рассказал об обсуждении вопроса демографии с правительством

Путин сообщил, что регулярно обсуждает с кабмином вопрос демографии в России
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает вопросы, связанные с демографией России, с правительством страны. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по социальным вопросам, о котором пишет пресс-служба Кремля.

«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно, хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке <...>. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась», — сказал Путин, отметив, что в настоящее время в стране «не хватает женщин».

Отмечается, что в совещании, помимо президента, принимают участие глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтруда Антон Котяков и вице-премьер Татьяна Голикова.

В апреле Путин заявлял, что трудности, с которыми в данный момент сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Среди прочего, он назвал приоритетными вопросы демографии и укрепление сферы экономики.

Ранее во ВЦИОМ назвали несколько способов улучшения демографической ситуации в России.

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