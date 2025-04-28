Путин назвал стоящие перед Россией вызовы стимулом для развития

Трудности, с которыми в данный момент сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей, передает ТАСС.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — это стимул более динамично решать задачи долгосрочного развития страны. Столь важно, что вы интенсивно работаете по всем значимым направлениям», — сказал он.

Глава государства уточнил, что это повышение качества жизни семей в России, вопросы демографии, укрепление сферы экономики, технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие российских регионов, городов и даже поселков, а также совершенствование институтов гражданского общества, вопросы.

Кроме того, Путин добавил, что приоритет в вопросах безопасности, обороноспособности, противодействия, внешним вызовам, рискам требует на сегодняшний день особого внимания.

Также глава государства заявил, что главным залогом прочности РФ является самостоятельный выбор ее граждан.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность нового разговора Путина с Трампом.