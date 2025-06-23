Во ВЦИОМ назвали несколько способов повышения рождаемости в России

Решить демографический вопрос в России можно тремя путями: увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«‎Демография имеет два ключевых понятия: первое - это продолжительность жизни, второе - это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался»‎, — сказал он.

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