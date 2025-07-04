Макрон высказался о переговорах с Путиным

Разговор с президентом России Владимиром Путиным по ядерной программе Ирана был очень важным. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил президента Франции Эммануэль Макрон.

«Я позвонил президенту Путину в первую очередь для того, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и необходимость сохранения ДНЯО. Он выразил свою готовность содействовать этому процессу. Нам было очень важно заручиться его согласием», — сказал Макрон.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Испанская газета El País писала, что разговор между Макроном и Путиным положил конец долгому молчанию европейских лидеров.

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.