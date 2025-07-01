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На Украине утверждают, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину

«РБК-Украина»: Макрон позвонил Зеленскому после беседы с Путиным
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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому после беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, Макрон позвонил Зеленскому после того, как поговорил с президентом Владимиром Путиным.

Детали якобы состоявшегося разговора на данный момент неизвестны.

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Нынешняя беседа двух политических лидеров стало первой почти за три года. В разговоре с Макроном Путин отметил, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России на протяжении многих лет.

Как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон и Владимир Путин беседовали более двух часов.

Ранее в Госдуме заявили, что беседа Путина и Макрона приблизит мир на Украине.

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