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В Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина

El Pais: разговор Макрона и Путина положил конец молчанию европейских лидеров
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Global Look Press/РИА Новости

Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным положил конец долгому молчанию европейских лидеров. Об этом пишет испанская газета El País.

«Переговоры Путина и Макрона положили конец долгим «блокаде» и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ», — говорится в сообщении.

В материале издания отмечается, что Европейский союз (ЕС) до сих пор избегал общения с Путиным, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.

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