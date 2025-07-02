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ТАСС: США не делали запрос на агреман для нового посла в Москве

ТАСС: Вашингтон не запрашивал агреман для нового посла в РФ
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты пока не делали запрос на агреман для нового посла в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«[Агреман] не запрашивали», — рассказал источник, отвечая на вопрос об агремане.

25 июня сообщалось, что США назначили новым заместителем посла в России дипломата Дугласа Дайкхауса. До прибытия в Москву он занимал должность первого замглавы Бюро эксплуатации зарубежных зданий госдепа США, а также руководил в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии.

12 июня новый посол РФ в США Александр Дарчиев вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты. Он был назначен на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года.

Много лет дипломат был связан с департаментом Северной Америки, а также успел побывать советником и советником-посланником российского посольства в США.

Ранее помощник Путина рассказал о продолжении контактов РФ и США.

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