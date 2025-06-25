США назначили нового заместителя посла США в России

США назначили новым заместителем посла в России дипломата Дугласа Дайкхауса. Об этом сообщил официальный Telegram-канал посольства.

«Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Дайкхаус — американский дипломат со стажем свыше 25 лет. В диппредставительстве рассказали, что до прибытия в Москву он занимал должность первого замглавы Бюро эксплуатации зарубежных зданий госдепа США, а также руководил в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии.

В посольстве также подчеркнули, что Дайкхаус имеет опыт работы в Афганистане, Мексике, Венгрии, Хорватии и Туркмении. По информации ведомства, дипломат глубоко разбирается в специфике России и Восточной Европы.

До этого новый посол РФ в США Александр Дарчиев вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты. По словам дипломата, улучшать контакты Москвы и Вашингтона будет легче после этой церемонии.

Ранее Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией.