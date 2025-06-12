Новый посол России в США встретился с Трампом

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты, передает ТАСС.

По словам дипломата, улучшать контакты Москвы и Вашингтона будет легче после этой церемонии.

Дарчиев был назначен на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года. Он давно знаком с североамериканской повесткой. После университета около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году. Много лет он был связан с департаментом Северной Америки, а также успел побывать советником и советником-посланником российского посольства в США. С 2014 года в течение семи лет Дарчиев был послом РФ в Канаде.

Прошлым российским послом в США был Анатолий Антонов. Он был утвержден эту должность вместо Сергея Кисляка летом 2017 года. Американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями. 5 октября Антонов закончил свою работу в США, а на следующий день вернулся в Москву. Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее Трамп назвал тему последнего разговора с Путиным