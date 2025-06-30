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Песков посоветовал мэру Одессы почитать учебник по истории

Песков: мэру Одессы следует ознакомиться с учебником по истории
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Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Мэру Одессы Геннадию Труханову, заявившему, что это «не русский город», следует почитать учебник по истории. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какой совет можно дать? Взять или учебник по истории, или взять первоисточники, исторические материалы, и ознакомиться с ними. Как и у любого города, у Одессы своя история, но эта история неразрывно связана с Россией — это очевидный факт», — сказал представитель Кремля.

27 июня Труханов во время конфликта с военным, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину заявил на русском языке, что город не является русским, и у него «своя история».

Он также отверг тезис о том, что Пушкин — «адепт русского мира» и спросил у солдата, почему он не на передовой.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление Труханова о «не русском городе» ущербным.

Ранее на Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага РФ.

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