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В Одессе мэр поспорил с военным о памятнике Пушкину

Мэр Одессы Труханов вступил в спор с военным о памятнике Пушкину
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Денис Петров/РИА «Новости»

Во время акции по сносу памятника Пушкину на Биржевой площади мэр Одессы Геннадий Труханов публично поспорил с украинским военнослужащим. Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua».

Военный в камуфляже спросил градоначальника, почему в городе остается памятник «адепту русского мира».

«Почему вы не в форме? Это для вас Пушкин адепт русского мира. А Оперный театр? А Потемкинская лестница?» — парировал Труханов.

Затем мэр задал военнослужащему вопрос, почему тот не на передовой.

27 июня Труханов заявил на русском языке, что Одесса не является русским.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление Труханова ущербным.

Депутат Государственной думы от республики Крым Михаил Шеремет обратил внимание, что Труханов сделал свое заявление на русском языке. Также депутат подчеркнул, что невозможно заставить народ забыть свои истоки и стереть историческую память, даже если «с пеной у рта» доказывать, что «Одесса — не русский город».

Ранее политконсультант назвала Пушкина российским достоянием.

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