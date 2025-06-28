Рогов назвал заявление Труханова, что Одесса не русский город, ущербным

Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским, лишены оснований. Об этом РИА Новости заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

«Подобные заявления ущербны. Одесса — русский город, который веками превращал всех приезжих в русских», — подчеркнул Рогов.

Он назвал связь города с русским миром исторически неоспоримой, несмотря на текущую политику украинских властей.

О том, что Одесса не является русским городом, Труханов сказал в пятницу, 27 июня.

Депутат Государственной думы от республики Крым Михаил Шеремет обратил внимание, что Труханов сделал свое заявление на русском языке. Также депутат подчеркнул, что невозможно заставить народ забыть свои истоки и стереть историческую память, даже если «с пеной у рта» доказывать, что «Одесса — не русский город».

В мае Шеремет обратился с призывом к жителям Одессы продолжать сопротивляться украинским властям.

Ранее Путин заявил, что Одесса русский город.