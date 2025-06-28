На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слова Труханова о том, что Одесса не русский город, назвали ущербными

Рогов назвал заявление Труханова, что Одесса не русский город, ущербным
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским, лишены оснований. Об этом РИА Новости заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

«Подобные заявления ущербны. Одесса — русский город, который веками превращал всех приезжих в русских», — подчеркнул Рогов.

Он назвал связь города с русским миром исторически неоспоримой, несмотря на текущую политику украинских властей.

О том, что Одесса не является русским городом, Труханов сказал в пятницу, 27 июня.

Депутат Государственной думы от республики Крым Михаил Шеремет обратил внимание, что Труханов сделал свое заявление на русском языке. Также депутат подчеркнул, что невозможно заставить народ забыть свои истоки и стереть историческую память, даже если «с пеной у рта» доказывать, что «Одесса — не русский город».

В мае Шеремет обратился с призывом к жителям Одессы продолжать сопротивляться украинским властям.

Ранее Путин заявил, что Одесса русский город.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами