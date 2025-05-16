На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага РФ

В Одессе постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в триколор
close
Сергей Поляков/РИА «Новости»

В Одессе неизвестные покрасили часть постамента, оставшегося после демонтажа памятника российской императрице Екатерине II, в цвета российского флага. Об этом сообщает украинское издание «Правда ТУТ NEWS».

Инцидент произошел 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов Украины работают на месте происшествия, устанавливают личности причастных и проводят проверку для правовой оценки произошедшего.

Памятник был демонтирован в декабре 2022 года в рамках кампании по декоммунизации и борьбе со всем, что связано с Россией.

21 марта 2023 года Верховной радой Украины был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

До этого вандалы облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, который находился в Каменке Черкасской области Украины. Месяцем ранее украинский минкульт одобрил снос установленных в городском парке памятников Пушкину и Чайковскому.

Ранее в Одессе прошел митинг против сноса памятников и переименования улиц.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами