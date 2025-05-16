На Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага РФ

В Одессе неизвестные покрасили часть постамента, оставшегося после демонтажа памятника российской императрице Екатерине II, в цвета российского флага. Об этом сообщает украинское издание «Правда ТУТ NEWS».
Инцидент произошел 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов Украины работают на месте происшествия, устанавливают личности причастных и проводят проверку для правовой оценки произошедшего.
Памятник был демонтирован в декабре 2022 года в рамках кампании по декоммунизации и борьбе со всем, что связано с Россией.
21 марта 2023 года Верховной радой Украины был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».
До этого вандалы облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, который находился в Каменке Черкасской области Украины. Месяцем ранее украинский минкульт одобрил снос установленных в городском парке памятников Пушкину и Чайковскому.
Ранее в Одессе прошел митинг против сноса памятников и переименования улиц.