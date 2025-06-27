Мэр Одессы Труханов заявил на русском языке, что город не является русским

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город не является русским. Соответствующее видео с чиновником было опубликовано в Telegram-канале «Типичная Одесса».

«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — сказал мэр во время конфликта с местным жителем, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину.

В мае депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет обратился с призывом к жителям Одессы продолжать сопротивляться украинским властям.

В декабре прошлого года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. В ходе заседания парламентарии приняли проект бюджета Одессы на 2025 год, который также включает статью о выделении средств, их направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

Ранее Путин заявил, что Одесса русский город.