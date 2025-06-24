Путин посмертно наградил железнодорожников, погибших при теракте в Брянской области

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего при теракте на железной дороге в Брянской области машиниста Павла Мишина орденом Мужества за самоотверженность. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин также наградил троих сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей за смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях. Кроме того, глава государства посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» группу железнодорожников и студента КГУ Илию Гукежева.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.