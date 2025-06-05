Пятый подрыв за две недели: в Воронежской области произошел теракт на железной дороге

В Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать — никто не пострадал. Повреждено ж/д полотно, поэтому в пути задержались более 20 поездов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. За последние две недели это уже пятый подрыв на железной дороге в приграничных регионах РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 5 июня в Воронеже подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В результате инцидента никто не пострадал. Трагедии удалось избежать благодаря профессионализму машиниста и поездной бригады, которые предприняли экстренное торможение, заметив разрушение полотна, рассказали в ЦОС ФСБ.

«Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу», — написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным ведомства, железнодорожный путь был поврежден из-за взрыва. Как сообщал SHOT, по предварительной информации, взорвались два СВУ, заложенные примерно в 10-20 м друг от друга .

В ЦОС ФСБ отметили, что по первым признакам есть все основания для возбуждения дела по статье о терроризме. Позже Следственный комитет РФ завел дело, сообщив ТАСС, что расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

Задержки поездов

Как сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги, подрыв произошел на перегоне Евдаково — Сагуны, это южная часть региона, между городами Лиски и Россошь. Этот участок — часть магистрали Москва — Ростов-на-Дону.

После взрыва движение там временно приостановили, в результате чего в пути следования, по данным ФПК, задерживался 21 пассажирский поезд. Среди них — поезда в Адлер, Сухум, Анапу, Кисловодск, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сосногорск, Вологду и Нижний Новгород .

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«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием», — рассказали в компании.

Движение было восстановлено через четыре часа. В РЖД сообщили, что задержанные поезда отправились по своим маршрутам.

Пятый подрыв

За последние две недели это уже пятый подрыв на железной дороге в приграничных регионах. 25 мая в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Никто не пострадал. При взрыве была повреждена контактная сеть железнодорожного пути, из-за чего временно остановили движение составов.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Жертвами трагедии стали семеро человек, еще более сотни пострадали.

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1 июня из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

В тот же день, как сообщал Telegram-канал 112, неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча. Как рассказал позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин, подрыв пяти взрывных устройств произошел непосредственно под локомотивом, после этого на месте обнаружили еще два несработавших СВУ.