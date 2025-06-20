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Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях

Бастрыкин: заказчиком теракта в Брянской области являются спецслужбы Украины
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Телеграм-канал «Следком»

Совершенно очевидно, что теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях подготовили украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

«Теракт подготовлен спецслужбами Украины. Это совершенно ясно для нас, очевидно», — сказал он журналистам в Минске.

По его словам, исполнители пока не установлены, ведется активная работа.

8 июня Бастрыкин заявил, что подрывы мостов в регионах России были осуществлены с применением украинского блока управления Lora. По его словам, это оборудование позволило исполнителям организовать детонацию взрывчатки с большого расстояния.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Ранее Бастрыкин назвал мощность взрывчатки, использованной при подрыве моста под Брянском.

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