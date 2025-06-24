В Венгрии назвали фактор, который спас НАТО от столкновения с Россией

Прямого столкновения между Россией и НАТО удалось избежать, так как вопрос о членстве Украины в альянсе не стоит на повестке дня. Об этом в своем X заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что предстоящий саммит Североатлантического альянса станет первой с 2022 года встречей, на которой тема поддержки украинской стороны не будет основной.

По словам министра, в этом году государства-члены НАТО планируют обсудить укрепление блока и коллективной обороны.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит НАТО.

24 июня британский телеканал Sky News передавал слова президента Украины о том, что вступление его страны в НАТО нужно и самому Североатлантическому альянсу, однако признал, что сегодня это невозможно.

Также стало известно, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса подтвердят поддержку Украины, но не назовут конкретных сроков ее вступления в блок.

Ранее генсек НАТО раскрыл свой «самый большой страх».